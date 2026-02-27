Cuba à court de carburant : l’ONU redoute une crise humanitaire

À Cuba, la pénurie de carburant, largement liée au durcissement de la politique américaine à l’égard des autorités de l’île, ne relève plus seulement de l’asphyxie économique. Elle menace désormais directement les conditions de vie de la population.



Lire l'article complet