Observatoire des droits humains

Contre le tabagisme, l’alcoolisme, l’insécurité routière… le marketing social en santé est plus efficace que la communication

par Karine Gallopel-Morvan, professeur santé publique, École des hautes études en santé publique (EHESP)
François Bourdillon, Médecin de santé publique, Sciences Po
Sylvain Gautier, Médecin de santé publique et médecine sociale, PHU Santé publique, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay
Le succès de campagnes de marketing social, comme le « Mois sans tabac », dont l’efficacité a été validée scientifiquement, montre la pertinence de cette stratégie pour la santé des Français.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
