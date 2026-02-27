Contre le tabagisme, l’alcoolisme, l’insécurité routière… le marketing social en santé est plus efficace que la communication

par Karine Gallopel-Morvan, professeur santé publique, École des hautes études en santé publique (EHESP)

François Bourdillon, Médecin de santé publique, Sciences Po

Sylvain Gautier, Médecin de santé publique et médecine sociale, PHU Santé publique, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay