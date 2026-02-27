Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Des aliments africains contre l’inflammation pourraient aider les diabétiques

par Tendaiishe Berejena, Public Health Nutrition Researcher, University of South Africa
Florence Malongane, Senior lecturer, University of South Africa
Les groupes d'aliments indigènes africains constituent un domaine passionnant à explorer en termes de goût et de nutrition. Ils pourraient même servir de thérapie nutritionnelle pour les personnes souffrant de problèmes de santé.

Des aliments tels que la mauve jute, le millet perlé et le millet à chandelle, le néflier sauvage, les chenilles et les noix de bambara ont tous des propriétés nutritionnelles qui pourraient être utiles dans la gestion de l'inflammation.

L'inflammation est la réponse naturelle du corps à une blessure ou à une infection. Elle nous aide à combattre…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
