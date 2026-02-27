Des aliments africains contre l’inflammation pourraient aider les diabétiques
par Tendaiishe Berejena, Public Health Nutrition Researcher, University of South Africa
Florence Malongane, Senior lecturer, University of South Africa
Les groupes d'aliments indigènes africains constituent un domaine passionnant à explorer en termes de goût et de nutrition. Ils pourraient même servir de thérapie nutritionnelle pour les personnes souffrant de problèmes de santé.
Des aliments tels que la mauve jute, le millet perlé et le millet à chandelle, le néflier sauvage, les chenilles et les noix de bambara ont tous des propriétés nutritionnelles qui pourraient être utiles dans la gestion de l'inflammation.
L'inflammation est la réponse naturelle du corps à une blessure ou à une infection. Elle nous aide à combattre…
- vendredi 27 février 2026