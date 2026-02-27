Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Suspension des réseaux sociaux au Gabon : pourquoi la mesure aggrave la crise au lieu de l'éteindre

par Fabrice Lollia, Docteur en sciences de l'information et de la communication, chercheur associé laboratoire DICEN Ile de France, Université Gustave Eiffel
Les autorités gabonaises ont annoncé la suspension des réseaux sociaux «jusqu’à nouvel ordre» invoquant la lutte contre les contenus diffamatoires et susceptibles de menacer la stabilité des institutions. Officiellement présentée comme une mesure de sécurité nationale et de cohésion sociale, cette décision intervient dans un contexte de tensions…La Conversation


© La Conversation -
