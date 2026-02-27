Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Liban. Les victimes de crimes de guerre doivent obtenir justice, vérité et réparations

par Amnesty International
Lettre ouverte au ministre de la Justice et au vice-Premier ministre du Liban Le gouvernement libanais doit prendre des mesures immédiates et concrètes afin de garantir l’accès à la justice, à la vérité et à des réparations pour les milliers de civil·e·s victimes d’atteintes aux droits humains commises dans le cadre du conflit armé avec […] The post Liban. Les victimes de crimes de guerre doivent obtenir justice, vérité et réparations appeared first on Amnesty International. ]]>


