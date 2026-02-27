Pakistan : Annuler une condamnation à mort pour blasphème

par Human Rights Watch

(New York) – Les autorités pakistanaises devraient annuler la condamnation injuste de Junaid Hafeez, condamné à mort en 2013 en vertu des lois draconiennes sur le blasphème en vigueur dans ce pays, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Les 13 années passées par Hafeez en prison soulèvent de graves préoccupations quant à l'absence de procédure régulière et à l'utilisation abusive des lois sur le blasphème dans le pays.La police de la province du Pendjab a arrêté Hafeez, alors universitaire âgé d'une vingtaine d'années, le 13 mars 2013 ; il a été accusé de blasphème sur la base…



