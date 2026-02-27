Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Liban : Les victimes de crimes de guerre méritent la justice, la vérité et des réparations

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une femme marchait parmi les décombres près d’équipements agricoles calcinés à la suite d'une frappe israélienne, dans le village de Msayleh situé dans le sud du Liban, le 11 octobre 2025. © Mahmoud Zayyat /AFP via Getty Images (Beyrouth, 25 février 2026) – Le gouvernement libanais devrait prendre des mesures immédiates et concrètes pour aider à garantir l'accès à la justice, à la vérité et à des réparations pour les milliers de victimes civiles des violations commises dans le cadre du conflit armé avec Israël, ont déclaré aujourd'hui cinq organisations libanaises…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
