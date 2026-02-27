Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les lésions cérébrales sont près de 10 fois plus fréquentes chez les personnes sans-abri. Il faut en tenir compte pour faire face à l’itinérance

par Mauricio A. Garcia-Barrera, Professor of Psychology, University of Victoria
Cole J. Kennedy, CIHR Scholar, PhD Candidate, Department of Psychology, University of Victoria
Grace C. Warren, Master of Science student, Department of Psychology, University of Victoria
On estime que 22,5 % des personnes sans domicile fixe souffrent de lésions cérébrales modérées ou graves, soit un taux près de 10 fois supérieur à celui de la population générale.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pakistan : Annuler une condamnation à mort pour blasphème
~ Afghanistan : la persécution des femmes au cœur d’un apartheid de genre
~ Fentanyl : une cargaison capable de produire plus d’un milliard de doses bloquée grâce à l’ONU
~ Le Soudan, terre de désespoir après près de trois ans d'un conflit brutal
~ Afghanistan : Les talibans devraient être tenus responsables de la persécution fondée sur le genre et d’autres crimes graves
~ Le « rôle prophétique » de l’Église catholique face à la crise en RDC : fake news, polarisation et controverses
~ D’un signal de qualité à une contrainte compétitive : le système des AOC fonctionne-t-il encore ?
~ Rire du malaise : la « cringe comedy », nouveau manuel de savoir-vivre ?
~ Municipales 2026 : le Parti socialiste peut-il tenir bon ?
~ Sclérose en plaques : quand le cerveau est influencé par l’intestin
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter