Les lésions cérébrales sont près de 10 fois plus fréquentes chez les personnes sans-abri. Il faut en tenir compte pour faire face à l’itinérance

par Mauricio A. Garcia-Barrera, Professor of Psychology, University of Victoria

Cole J. Kennedy, CIHR Scholar, PhD Candidate, Department of Psychology, University of Victoria

Grace C. Warren, Master of Science student, Department of Psychology, University of Victoria