Les lésions cérébrales sont près de 10 fois plus fréquentes chez les personnes sans-abri. Il faut en tenir compte pour faire face à l’itinérance
par Mauricio A. Garcia-Barrera, Professor of Psychology, University of Victoria
Cole J. Kennedy, CIHR Scholar, PhD Candidate, Department of Psychology, University of Victoria
Grace C. Warren, Master of Science student, Department of Psychology, University of Victoria
On estime que 22,5 % des personnes sans domicile fixe souffrent de lésions cérébrales modérées ou graves, soit un taux près de 10 fois supérieur à celui de la population générale.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 26 février 2026