Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L'anniversaire d'un naufrage meurtrier au large de l'Italie marqué par de nouvelles tragédies

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des proches d'une personne portée disparue après le naufrage d'un bateau de migrants le 26 février sur la plage près du lieu du naufrage, au large de Steccato di Cutro, près de Crotone, en Calabre, dans le sud de l'Italie. 7 mars 2023.  © 2023 Alfonso Di Vincenzo/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images Au petit matin du 26 février 2023, le navire Summer Love a fait naufrage au large des côtes de la Calabre, en Italie. Au moins 94 personnes, dont 35 enfants, ont péri dans ce qui est connu sous le nom de naufrage de Cutro. Selon les survivants, le bateau transportait…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pakistan : Annuler une condamnation à mort pour blasphème
~ Les lésions cérébrales sont près de 10 fois plus fréquentes chez les personnes sans-abri. Il faut en tenir compte pour faire face à l’itinérance
~ Afghanistan : la persécution des femmes au cœur d’un apartheid de genre
~ Fentanyl : une cargaison capable de produire plus d’un milliard de doses bloquée grâce à l’ONU
~ Le Soudan, terre de désespoir après près de trois ans d'un conflit brutal
~ Afghanistan : Les talibans devraient être tenus responsables de la persécution fondée sur le genre et d’autres crimes graves
~ Le « rôle prophétique » de l’Église catholique face à la crise en RDC : fake news, polarisation et controverses
~ D’un signal de qualité à une contrainte compétitive : le système des AOC fonctionne-t-il encore ?
~ Rire du malaise : la « cringe comedy », nouveau manuel de savoir-vivre ?
~ Municipales 2026 : le Parti socialiste peut-il tenir bon ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter