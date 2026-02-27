Afghanistan : la persécution des femmes au cœur d’un apartheid de genre

Bannies des écoles, écartées des universités, exclues du travail et de l’espace public, les Afghanes subissent une discrimination extrême fondée sur le genre, qui s’apparente à de la persécution, a dénoncé jeudi le chef des droits de l’homme de l’ONU, relevant que « ce système de ségrégation rappelle l’apartheid, mais fondé plutôt sur le genre que sur la race ».



