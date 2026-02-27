Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Fentanyl : une cargaison capable de produire plus d’un milliard de doses bloquée grâce à l’ONU

Un système international d’alerte précoce a permis d’intercepter un chargement de produits chimiques destinés à la fabrication de fentanyl qui aurait pu produire jusqu’à 1,6 milliard de doses potentiellement mortelles, a indiqué jeudi une agence indépendante de l’ONU pour la lutte anti-drogue.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pakistan : Annuler une condamnation à mort pour blasphème
~ Les lésions cérébrales sont près de 10 fois plus fréquentes chez les personnes sans-abri. Il faut en tenir compte pour faire face à l’itinérance
~ Afghanistan : la persécution des femmes au cœur d’un apartheid de genre
~ Le Soudan, terre de désespoir après près de trois ans d'un conflit brutal
~ Afghanistan : Les talibans devraient être tenus responsables de la persécution fondée sur le genre et d’autres crimes graves
~ Le « rôle prophétique » de l’Église catholique face à la crise en RDC : fake news, polarisation et controverses
~ D’un signal de qualité à une contrainte compétitive : le système des AOC fonctionne-t-il encore ?
~ Rire du malaise : la « cringe comedy », nouveau manuel de savoir-vivre ?
~ Municipales 2026 : le Parti socialiste peut-il tenir bon ?
~ Sclérose en plaques : quand le cerveau est influencé par l’intestin
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter