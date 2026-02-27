Le Soudan, terre de désespoir après près de trois ans d'un conflit brutal

« Cette guerre est horrible. Elle est sanglante. Elle est absurde ». Près de trois ans de conflit brutal ont transformé le Soudan en une terre de désespoir, a averti jeudi le chef des droits de l’homme de l’ONU devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève.



Lire l'article complet