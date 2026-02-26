Tolerance.ca
Afghanistan : Les talibans devraient être tenus responsables de la persécution fondée sur le genre et d’autres crimes graves

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le Palais des Nations à Genève, Suisse, 16 juin 2025. © 2025 Lian Yi/Xinhua via Getty Images © 2025 Lian Yi/Xinhua via Getty Images Monsieur le Président,Nous remercions le Rapporteur spécial pour son rapport exhaustif sur les violations systématiques des droits des femmes, y compris le droit à la santé, commises par les talibans.Les talibans ont récemment adopté un nouveau code de procédure pénale qui renforce davantage encore la répression et la discrimination en Afghanistan. La nouvelle loi définit les musulmans comme étant exclusivement les adeptes de la jurisprudence…


© Human Rights Watch -
