Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan : le Conseil de sécurité appelle les belligérants à cesser immédiatement les combats

Inquiets de la poursuite des violences au Soudan, notamment dans les régions du Kordofan et du Darfour, les quinze membres du Conseil de sécurité ont appelé les belligérants à « cesser immédiatement les combats ».


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Déchets toxiques : le crime discret qui empoisonne la planète
~ Le rapatriement forcé de réfugiés burundais depuis la Tanzanie inquiète le HCR
~ Ukraine : les frappes sur les infrastructures énergétiques font perdre deux tiers du temps scolaire
~ Centrafrique : la stabilisation fragile d’un État sous assistance
~ Somalie : le nombre de personnes affamées a quasiment doublé en un an
~ Un singe star du Net, sa peluche et une expérience vieille de 70 ans : ce que Punch nous dit de la théorie de l’attachement
~ Le rôle des entreprises dans le processus de paix colombien
~ Realpolitik et fiabilité : le dilemme des négociations avec la République islamique d’Iran
~ One Health : un label parfois flou, mais une approche scientifique éprouvée
~ Google, Amazon et Circle redessinent la concurrence dans l’univers des crypto-actifs
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter