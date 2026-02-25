Soudan : le Conseil de sécurité appelle les belligérants à cesser immédiatement les combats

Inquiets de la poursuite des violences au Soudan, notamment dans les régions du Kordofan et du Darfour, les quinze membres du Conseil de sécurité ont appelé les belligérants à « cesser immédiatement les combats ».



