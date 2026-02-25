Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le rapatriement forcé de réfugiés burundais depuis la Tanzanie inquiète le HCR

Le rapatriement forcé de réfugiés burundais depuis la Tanzanie suscite l'inquiétude de l'ONU, alors que des dizaines de milliers d'entre eux ont trouvé refuge il y a des années dans ce pays après avoir fui des troubles au Burundi.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
