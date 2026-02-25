Le rapatriement forcé de réfugiés burundais depuis la Tanzanie inquiète le HCR

Le rapatriement forcé de réfugiés burundais depuis la Tanzanie suscite l'inquiétude de l'ONU, alors que des dizaines de milliers d'entre eux ont trouvé refuge il y a des années dans ce pays après avoir fui des troubles au Burundi.



