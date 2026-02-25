Somalie : le nombre de personnes affamées a quasiment doublé en un an

Le nombre de personnes en Somalie confrontées à une insécurité alimentaire aiguë a presque doublé depuis l'année dernière, atteignant 6,5 millions, alors que la faim s'aggrave en raison de la sécheresse persistante, des conflits et de la flambée des prix alimentaires.



Lire l'article complet