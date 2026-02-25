Tolerance.ca
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Somalie : le nombre de personnes affamées a quasiment doublé en un an

Le nombre de personnes en Somalie confrontées à une insécurité alimentaire aiguë a presque doublé depuis l'année dernière, atteignant 6,5 millions, alors que la faim s'aggrave en raison de la sécheresse persistante, des conflits et de la flambée des prix alimentaires.


