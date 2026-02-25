Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Un singe star du Net, sa peluche et une expérience vieille de 70 ans : ce que Punch nous dit de la théorie de l’attachement

par Mark Nielsen, Associate Professor, School of Psychology, The University of Queensland
Pourquoi un bébé singe préfère-t-il une peluche à une source de nourriture ? L’histoire virale de Punch, le bébé macaque du zoo d’Ichikawa, au Japon, ravive un débat ancien sur la place du réconfort dans le développement.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
