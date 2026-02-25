Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Realpolitik et fiabilité : le dilemme des négociations avec la République islamique d’Iran

par Djamchid Assadi, Professeur associé au département « Digital Management », Burgundy School of Business
La question n’est pas de savoir s’il faut négocier avec l’Iran sur son programme nucléaire, mais d’identifier la bonne approche pour que ces discussions aient des effets concrets et durables.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Soudan : le Conseil de sécurité appelle les belligérants à cesser immédiatement les combats
~ Déchets toxiques : le crime discret qui empoisonne la planète
~ Le rapatriement forcé de réfugiés burundais depuis la Tanzanie inquiète le HCR
~ Ukraine : les frappes sur les infrastructures énergétiques font perdre deux tiers du temps scolaire
~ Centrafrique : la stabilisation fragile d’un État sous assistance
~ Somalie : le nombre de personnes affamées a quasiment doublé en un an
~ Un singe star du Net, sa peluche et une expérience vieille de 70 ans : ce que Punch nous dit de la théorie de l’attachement
~ Le rôle des entreprises dans le processus de paix colombien
~ One Health : un label parfois flou, mais une approche scientifique éprouvée
~ Google, Amazon et Circle redessinent la concurrence dans l’univers des crypto-actifs
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter