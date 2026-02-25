Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Toutes pour une, une pour toutes, les coopératives agricoles françaises s’unissent

par Maryline Filippi, Professeure d'économie Bordeaux Sciences Agro - Université de Bordeaux, Chercheuse associée INRAE à AgroParisTech, Université de Paris Saclay., AgroParisTech – Université Paris-Saclay
À l’occasion du Salon international de l’agriculture à Paris, zoom sur les fusions de coopératives agricoles en France. Quels sont leurs objectifs ? Leurs réalités concrètes ? Et leur avenir ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Soudan : le Conseil de sécurité appelle les belligérants à cesser immédiatement les combats
~ Déchets toxiques : le crime discret qui empoisonne la planète
~ Le rapatriement forcé de réfugiés burundais depuis la Tanzanie inquiète le HCR
~ Ukraine : les frappes sur les infrastructures énergétiques font perdre deux tiers du temps scolaire
~ Centrafrique : la stabilisation fragile d’un État sous assistance
~ Somalie : le nombre de personnes affamées a quasiment doublé en un an
~ Un singe star du Net, sa peluche et une expérience vieille de 70 ans : ce que Punch nous dit de la théorie de l’attachement
~ Le rôle des entreprises dans le processus de paix colombien
~ Realpolitik et fiabilité : le dilemme des négociations avec la République islamique d’Iran
~ One Health : un label parfois flou, mais une approche scientifique éprouvée
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter