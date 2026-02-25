Tolerance.ca
Lignes du front : les soldats poètes qui défendent l’Ukraine

par Hugh Roberts, Professor of Languages, Cultures and Visual Studies, University of Exeter
En Ukraine, dans le contexte de la guerre lancée par la Russie en février 2022, la poésie joue un rôle essentiel dans le traitement des traumatismes subis par la population, tout en renforçant sa capacité de résistance.

Selon des experts occidentaux du renseignement – et sans doute aussi les forces russes –, Kiev était censée tomber dans…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
