Lever le voile sur les microbiotes inconnus des coraux du Pacifique à bord de Tara
par Shinichi Sunagawa, Associate Professor at the Department of Biology, Swiss Federal Institute of Technology Zurich
Chris Bowler, Directeur du laboratoire de génomique des plantes et des algues à l'Institut de Biologie, École normale supérieure (ENS) – PSL; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Comme des ingénieurs chimistes, ces microbes synthétisent des molécules suivant des recettes que nous commençons tout juste à découvrir dans leurs ADN.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 25 février 2026