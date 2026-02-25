Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Abus au Cameroun après l'expulsion par les États-Unis de ressortissants de pays tiers

par Human Rights Watch
Les autorités camerounaises détiennent de manière arbitraire des ressortissants non camerounais expulsés des États-Unis et détiennent et maltraitent les journalistes qui ont tenté de les interviewer. L'administration du président américain Donald Trump ne semble pas s'en soucier.  En janvier et février, dans le cadre d'un accord secret, le gouvernement américain a expulsé vers le Cameroun 17 hommes et femmes, dont des demandeurs…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
