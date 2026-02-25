Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment les excréments d’oiseaux ont alimenté l’essor du puissant royaume chincha au Pérou

par Jo Osborn, Assistant Professor of Anthropology, Texas A&M University
Emily Milton, Peter Buck Postdoctoral Fellow, Smithsonian Institution
Jacob L. Bongers, Tom Austen Brown Postdoctoral Research Associate, University of Sydney
Le royaume chincha tirait sa puissance d’une ressource inattendue : le guano d’oiseaux marins. Une nouvelle étude montre comment cet engrais naturel a transformé l’agriculture et renforcé son influence régionale.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
