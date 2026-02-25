Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L'anniversaire d'un naufrage meurtrier en Italie marqué par de nouvelles tragédies

par Human Rights Watch
Click to expand Image Proches d'une personne portée disparue après le naufrage d'un bateau de migrants le 26 février sur la plage près du lieu du naufrage, au large de Steccato di Cutro, près de Crotone, en Calabre, dans le sud de l'Italie. 7 mars 2023.  © 2023 Alfonso Di Vincenzo/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images Au petit matin du 26 février 2023, le navire Summer Love a fait naufrage au large des côtes de la Calabre, en Italie. Au moins 94 personnes, dont 35 enfants, ont péri dans ce qui est connu sous le nom de naufrage de Cutro. Selon les survivants, le bateau transportait…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
