Soudan : Des personnes handicapées prises pour cible dans le nord du Darfour

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des familles déplacées originaires d'El Fasher, la capitale du Darfour-Nord au Soudan, photographiées le 1er octobre 2025 dans un camp de personnes déplacées à Tawila, une autre ville de cette région ; elles avaient fui les combats entre les forces gouvernementales et les Forces de soutien rapide (FSR) à El Fasher. Quelques semaines plus tard, le 26 octobre 2025, les FSR ont pris le contrôle d'El Fasher. © 2025 NRC via AP Photo (Nairobi) – Les Forces de soutien rapide (FSR), l'une des deux principales parties belligérantes au Soudan, ont pris pour cible, maltraité…


© Human Rights Watch -
