Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RDC : à Uvira, l’ONU prépare le déploiement du mécanisme de suivi du cessez-le-feu

La Mission de paix de l’ONU en République démocratique du Congo (MONUSCO) et un groupe régional de pays africains ont déployé cette semaine à Uvira, dans la province orientale du Sud-Kivu, une mission conjointe d’évaluation des futurs efforts de suivi du cessez-le-feu convenu entre les rebelles de l’Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 mars et les forces armées de la RDC.


© Nations Unies -
