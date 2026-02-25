RDC : à Uvira, l’ONU prépare le déploiement du mécanisme de suivi du cessez-le-feu

La Mission de paix de l’ONU en République démocratique du Congo (MONUSCO) et un groupe régional de pays africains ont déployé cette semaine à Uvira, dans la province orientale du Sud-Kivu, une mission conjointe d’évaluation des futurs efforts de suivi du cessez-le-feu convenu entre les rebelles de l’Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 mars et les forces armées de la RDC.



