Ukraine : après quatre ans de guerre, les divergences transatlantiques s’enracinent

Quatre ans jour pour jour après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, l’Assemblée générale a adopté mardi une résolution appelant à un cessez-le-feu « immédiat » et « inconditionnel » entre Moscou et Kiev. Soutenu par une majorité d’États membres, le texte confirme toutefois un glissement diplomatique notable au sein même de l’alliance transatlantique.



