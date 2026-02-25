Tolerance.ca
Les barrages de castors aggravent-ils vraiment les inondations ?

par Pascale Biron, Professeure titulaire, Département de géographie, urbanisme et environnement, Concordia University
Maxime Boivin, Professeur en géographie et hydrogéomorphologie, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Thomas Buffin-Bélanger, Professeur en géographie, Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Les barrages de castors jouent un rôle clé pour l’écosystème mais sont souvent perçus comme dangereux, même s’ils ont un impact limité sur les inondations en aval.La Conversation


