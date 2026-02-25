Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Avalanches meurtrières : pourquoi les skieurs sous-estiment les risques, malgré les avertissements

par Frédéric Dimanche, Professor and former Director (2015-2025), Ted Rogers School of Hospitality and Tourism Management, Toronto Metropolitan University
« La montagne n’est ni juste, ni injuste. Elle est dangereuse », disait le grand alpiniste italien, Reinhold Messner. Cette année encore, la montagne lui donne raison. Les conditions climatiques ont favorisé des avalanches meurtrières, notamment à Lake Tahoe, en Californie, mais aussi dans les Alpes.

Selon les chiffres du Système national…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ukraine : le chef de l’ONU rappelle les lignes rouges d’une paix possible
~ RDC : à Uvira, l’ONU prépare le déploiement du mécanisme de suivi du cessez-le-feu
~ Ukraine : après quatre ans de guerre, les divergences transatlantiques s’enracinent
~ Morts, destructions, déplacements : des Ukrainiens fatigués mais déterminés
~ À Gaza, les enfants refusent de renoncer à leur avenir
~ Chiens de race : l’esthétique peut-elle justifier la souffrance ?
~ Les barrages de castors aggravent-ils vraiment les inondations ?
~ Le racisme touche les communautés, la politique, les médias, le sport et le monde virtuel
~ EN DIRECT - Quatre ans de guerre : réunion de l'Assemblée générale sur l'Ukraine
~ Les capitales européennes de la culture : un outil de diplomatie culturelle dans un monde instable ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter