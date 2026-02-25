Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Ukraine : près de 600 milliards pour reconstruire un pays à bout de souffle

« Ce n’est qu’un jour de survie comme un autre », raconte Yana, employée de l’ONU à Kiev, contactée via une ligne internet instable, alors que l’électricité est régulièrement coupée chez elle. « Depuis un mois, ma famille et moi avons un peu plus d’une heure d’électricité stable par jour, les bons jours ».


© Nations Unies -
