Soudan du Sud : l’ONU alerte sur le besoin de protection des civils

Pris entre la persistance des violences internes et les retombées de la guerre au Soudan voisin, le Soudan du Sud voit sa situation humanitaire se fragiliser de nouveau. En visite dans le pays, le chef de l’humanitaire à l’ONU, Tom Fletcher, a multiplié ces derniers jours déplacements de terrain et rencontres politiques pour défendre l’accès de l’aide et la sécurité des populations.



