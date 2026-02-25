Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan du Sud : l’ONU alerte sur le besoin de protection des civils

Pris entre la persistance des violences internes et les retombées de la guerre au Soudan voisin, le Soudan du Sud voit sa situation humanitaire se fragiliser de nouveau. En visite dans le pays, le chef de l’humanitaire à l’ONU, Tom Fletcher, a multiplié ces derniers jours déplacements de terrain et rencontres politiques pour défendre l’accès de l’aide et la sécurité des populations.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ukraine : le chef de l’ONU rappelle les lignes rouges d’une paix possible
~ RDC : à Uvira, l’ONU prépare le déploiement du mécanisme de suivi du cessez-le-feu
~ Ukraine : après quatre ans de guerre, les divergences transatlantiques s’enracinent
~ Morts, destructions, déplacements : des Ukrainiens fatigués mais déterminés
~ À Gaza, les enfants refusent de renoncer à leur avenir
~ Chiens de race : l’esthétique peut-elle justifier la souffrance ?
~ Les barrages de castors aggravent-ils vraiment les inondations ?
~ Avalanches meurtrières : pourquoi les skieurs sous-estiment les risques, malgré les avertissements
~ Le racisme touche les communautés, la politique, les médias, le sport et le monde virtuel
~ EN DIRECT - Quatre ans de guerre : réunion de l'Assemblée générale sur l'Ukraine
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter