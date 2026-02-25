Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le racisme touche les communautés, la politique, les médias, le sport et le monde virtuel

Le racisme continue d’empoisonner les communautés et d’infuser la politique, les médias, le sport comme le monde virtuel, a déploré mardi la cheffe adjointe des droits de l’homme de l’ONU, rappelant que ce mal profond n’épargne « aucun pays ».


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ukraine : le chef de l’ONU rappelle les lignes rouges d’une paix possible
~ RDC : à Uvira, l’ONU prépare le déploiement du mécanisme de suivi du cessez-le-feu
~ Ukraine : après quatre ans de guerre, les divergences transatlantiques s’enracinent
~ Morts, destructions, déplacements : des Ukrainiens fatigués mais déterminés
~ À Gaza, les enfants refusent de renoncer à leur avenir
~ Chiens de race : l’esthétique peut-elle justifier la souffrance ?
~ Les barrages de castors aggravent-ils vraiment les inondations ?
~ Avalanches meurtrières : pourquoi les skieurs sous-estiment les risques, malgré les avertissements
~ EN DIRECT - Quatre ans de guerre : réunion de l'Assemblée générale sur l'Ukraine
~ Les capitales européennes de la culture : un outil de diplomatie culturelle dans un monde instable ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter