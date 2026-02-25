Les capitales européennes de la culture : un outil de diplomatie culturelle dans un monde instable ?
par Maria Elena Buslacchi, socio-anthropologue, chercheuse post-doc à L'Observatoire des publics et pratiques de la culture, MESOPOLHIS UMR 7064, Sciences Po / CNRS / Aix-Marseille Université, Aix-Marseille Université (AMU)
Dans un paysage géopolitique de plus en plus fractionné, les capitales européennes de la culture, en pleine transformation, ont un rôle à jouer.
