Observatoire des droits humains

Nouveaux médicaments antiobésité : l’arrêt des injections entraîne une reprise de poids beaucoup plus rapide que prévu

par Sam West, Postdoctoral Researcher, Primary Care Health Sciences, University of Oxford
Dimitrios Koutoukidis, Senior Researcher, Behavioural Science, University of Oxford
Susan Jebb, Professor of Diet and Population Health, University of Oxford
Les nouveaux médicaments antiobésité par injections comme Wegovy et Mounjaro montrent une certaine efficacité pour maigrir. Mais en cas d’arrêt du traitement, la reprise de poids est rapide.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
