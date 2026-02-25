Fonction publique : ces doctorants qui aident les collectivités territoriales à innover
par Christine Gautier Chovelon, Enseignante chercheure en sciences de l'éducation et de la formation - Affiliée au laboratoire de recherche LINE, Université Côte d’Azur
Alors que communes, départements et régions sont sommés d’innover, l’accueil de doctorants en sciences humaines permet de rapprocher recherche scientifique et expertise politique.
- mardi 24 février 2026