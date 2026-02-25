Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Fonction publique : ces doctorants qui aident les collectivités territoriales à innover

par Christine Gautier Chovelon, Enseignante chercheure en sciences de l'éducation et de la formation - Affiliée au laboratoire de recherche LINE, Université Côte d’Azur
Alors que communes, départements et régions sont sommés d’innover, l’accueil de doctorants en sciences humaines permet de rapprocher recherche scientifique et expertise politique.La Conversation


