Observatoire des droits humains

L’affaire Epstein révèle une classe au-dessus des lois

par Dahlia Namian, Sociologue et professeure à l'École de service social de l'Université d'Ottawa, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
L’affaire Epstein ne relève pas de l’exception. À l’instar du mouvement #MeToo, elle s’inscrit dans un continuum de violences exercées par des hommes de pouvoir, rendues possibles par une culture durable de l’impunité. Les dossiers Epstein ne documentent pas seulement des crimes sexuels : ils exposent un monde social solidement interconnecté, où circulent capitaux,…La Conversation


