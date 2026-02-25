Les raisons de la mobilisation agricole en Europe expliquées par les agriculteurs eux-mêmes
par Sophie Thoyer, Directrice de département Scientifique, Inrae
Pauline Lecole, Maitresse de conférence en économie et politiques agricoles, Montpellier SupAgro
Les protestations agricoles européennes ont souvent été réduites au rejet des normes environnementales. Une enquête auprès des agriculteurs mobilisés montre une image bien plus nuancée.
- mardi 24 février 2026