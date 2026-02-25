Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les raisons de la mobilisation agricole en Europe expliquées par les agriculteurs eux-mêmes

par Sophie Thoyer, Directrice de département Scientifique, Inrae
Pauline Lecole, Maitresse de conférence en économie et politiques agricoles, Montpellier SupAgro
Les protestations agricoles européennes ont souvent été réduites au rejet des normes environnementales. Une enquête auprès des agriculteurs mobilisés montre une image bien plus nuancée.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
