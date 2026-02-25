Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Israël : Des organisations humanitaires interdites d'accès à Gaza et en Cisjordanie

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des camions transportant de l'aide humanitaire vers Gaza attendaient près de la frontière égyptienne, devant le point de passage entre l’Égypte et Rafah, dans le sud-ouest de la bande de Gaza, le 27 janvier 2026. © 2026 Ali Moustafa/Getty images (New York) – Les autorités israéliennes prévoient d'interdire à 37 organisations non gouvernementales internationales d'opérer à Gaza et en Cisjordanie à compter du 1er mars, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch ; cette décision est basée sur le refus des organisations de fournir au gouvernement israélien la liste…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ukraine : le chef de l’ONU rappelle les lignes rouges d’une paix possible
~ RDC : à Uvira, l’ONU prépare le déploiement du mécanisme de suivi du cessez-le-feu
~ Ukraine : après quatre ans de guerre, les divergences transatlantiques s’enracinent
~ Morts, destructions, déplacements : des Ukrainiens fatigués mais déterminés
~ À Gaza, les enfants refusent de renoncer à leur avenir
~ Chiens de race : l’esthétique peut-elle justifier la souffrance ?
~ Les barrages de castors aggravent-ils vraiment les inondations ?
~ Avalanches meurtrières : pourquoi les skieurs sous-estiment les risques, malgré les avertissements
~ Le racisme touche les communautés, la politique, les médias, le sport et le monde virtuel
~ EN DIRECT - Quatre ans de guerre : réunion de l'Assemblée générale sur l'Ukraine
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter