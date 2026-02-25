Israël : Des organisations humanitaires interdites d'accès à Gaza et en Cisjordanie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des camions transportant de l'aide humanitaire vers Gaza attendaient près de la frontière égyptienne, devant le point de passage entre l’Égypte et Rafah, dans le sud-ouest de la bande de Gaza, le 27 janvier 2026. © 2026 Ali Moustafa/Getty images (New York) – Les autorités israéliennes prévoient d'interdire à 37 organisations non gouvernementales internationales d'opérer à Gaza et en Cisjordanie à compter du 1er mars, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch ; cette décision est basée sur le refus des organisations de fournir au gouvernement israélien la liste…



