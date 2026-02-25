Lissages capillaires : attention au risque d’insuffisance rénale aiguë
par Pauline Guillou, Chargée de projet scientifique, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Elodie Lontsi, Chef de projet cosmétovigilance et tatouvigilance, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Sandrine Charles, Toxicologue, chef de projet, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Il existe très probablement un lien entre l’acide glyoxylique utilisé dans des lissages capillaires (parfois appelés lissages « brésiliens » ou « indiens ») et des cas d’insuffisance rénale aiguë.
