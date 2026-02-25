Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

UE/Israël. Les ministres des Affaires étrangères de l’UE doivent exiger que le Conseil de la paix accorde la priorité aux droits des Palestinien·ne·s

par Amnesty International
Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne (UE) doivent profiter de leur rencontre du 23 février 2026 avec Nikolaï Mladenov, directeur du Conseil de la paix et haut représentant à Gaza, pour exiger que le Conseil accorde la priorité aux droits des Palestinien·ne·s, a déclaré Amnesty International. Cette rencontre à Bruxelles doit aussi se pencher […] The post UE/Israël. Les ministres des Affaires étrangères de l’UE doivent exiger que le Conseil de la paix accorde la priorité aux droits des Palestinien·ne·s appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ukraine : le chef de l’ONU rappelle les lignes rouges d’une paix possible
~ RDC : à Uvira, l’ONU prépare le déploiement du mécanisme de suivi du cessez-le-feu
~ Ukraine : après quatre ans de guerre, les divergences transatlantiques s’enracinent
~ Morts, destructions, déplacements : des Ukrainiens fatigués mais déterminés
~ À Gaza, les enfants refusent de renoncer à leur avenir
~ Chiens de race : l’esthétique peut-elle justifier la souffrance ?
~ Les barrages de castors aggravent-ils vraiment les inondations ?
~ Avalanches meurtrières : pourquoi les skieurs sous-estiment les risques, malgré les avertissements
~ Le racisme touche les communautés, la politique, les médias, le sport et le monde virtuel
~ EN DIRECT - Quatre ans de guerre : réunion de l'Assemblée générale sur l'Ukraine
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter