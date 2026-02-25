Iran : Tsunami d’arrestations arbitraires et de disparitions forcées

par Human Rights Watch

Click to expand Image © 2026 John Holmes pour Human Rights Watch • Depuis le 28 décembre 2025, les services de renseignement et les forces de sécurité iraniens ont procédé à des arrestations et détentions massives, arbitraires et violentes de manifestants, y compris d’enfants. Des dizaines de milliers de personnes auraient été arrêtées à travers le pays. À la suite des massacres perpétrés les 8 et 9 janvier 2026, les vagues d’arrestations se sont poursuivies.• Les autorités ont soumis les détenus à la torture et à d’autres mauvais traitements. Ces derniers courent un grave risque…



