La guerre russe contre l'Ukraine, quatre ans après son lancement

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un homme et une femme s’étreignaient parmi les décombres, près d’un immeuble résidentiel touché par une frappe de missile russe à Kiev, en Ukraine, le 17 juin 2025. © 2025 Efrem Lukatsky/AP Photo Le 24 février 2022, la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Cette guerre – caractérisée par une série incessante de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité apparents – a fait des dizaines de milliers de victimes civiles et déclenché la plus grande crise de personnes déplacées depuis la Seconde Guerre mondiale.Tout au long…



