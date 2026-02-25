Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La guerre russe contre l'Ukraine, quatre ans après son lancement

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un homme et une femme s’étreignaient parmi les décombres, près d’un immeuble résidentiel touché par une frappe de missile russe à Kiev, en Ukraine, le 17 juin 2025.  © 2025 Efrem Lukatsky/AP Photo Le 24 février 2022, la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Cette guerre – caractérisée par une série incessante de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité apparents – a fait des dizaines de milliers de victimes civiles et déclenché la plus grande crise de personnes déplacées depuis la Seconde Guerre mondiale.Tout au long…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
