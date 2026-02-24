Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ukraine. Quatre ans après l’invasion à grande échelle par la Russie, la communauté internationale doit rester fermement engagée en faveur de la justice

par Amnesty International
À la veille du quatrième anniversaire de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine menée par la Russie, Erika Guevara-Rosas, directrice générale de la recherche, du plaidoyer, des politiques et des campagnes à Amnesty International, a déclaré : « La population ukrainienne vient de subir une nouvelle année d’agression à grande échelle, la plus dévastatrice à ce jour […] The post Ukraine. Quatre ans après l’invasion à grande échelle par la Russie, la communauté internationale doit rester fermement engagée en faveur de la justice appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
