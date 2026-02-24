Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Une nouvelle technique permet (enfin) de révéler les fonds marins côtiers du monde entier

par Rafael Almar, Chercheur en dynamique littorale, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Erwin Bergsma, Expert en océanographie côtière, Centre national d’études spatiales (CNES)
Sophie Loyer, Ingénieur R&D, Service hydrographique et océanographique de la marine (Shom)
Une nouvelle méthode permet, en utilisant des satellites de mesurer les caractéristiques des vagues afin d’estimer la profondeur et donc de mieux connaître les fonds marins à l’échelle du monde entier.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ukraine. Quatre ans après l’invasion à grande échelle par la Russie, la communauté internationale doit rester fermement engagée en faveur de la justice
~ Aliments : le changement climatique modifie la biodisponibilité des (micro)nutriments
~ Comment Andrew Mountbatten-Windsor pourrait être retiré de la ligne de succession au trône
~ L’affaire Epstein et « la révolte des élites »
~ « Nudges », sciences comportementales… Faut-il en finir avec les incitations à mieux gérer nos déchets ?
~ La transparence fiscale des entreprises commence dans les conseils d’administration
~ Ce qu’un plat de la Renaissance révèle sur la bibliothèque d’Isabelle d’Este
~ Pour les enfants, le pouvoir a-t-il un genre ?
~ Moins de déchets mais un tri encore imparfait : plongée dans les poubelles des Français
~ Abstention, vote extrême : ce que la précarité fait à la politique
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter