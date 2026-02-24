Une nouvelle technique permet (enfin) de révéler les fonds marins côtiers du monde entier
par Rafael Almar, Chercheur en dynamique littorale, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Erwin Bergsma, Expert en océanographie côtière, Centre national d’études spatiales (CNES)
Sophie Loyer, Ingénieur R&D, Service hydrographique et océanographique de la marine (Shom)
Une nouvelle méthode permet, en utilisant des satellites de mesurer les caractéristiques des vagues afin d’estimer la profondeur et donc de mieux connaître les fonds marins à l’échelle du monde entier.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 23 février 2026