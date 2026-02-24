Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment Andrew Mountbatten-Windsor pourrait être retiré de la ligne de succession au trône

par Anne Twomey, Professor Emerita in Constitutional Law, University of Sydney
Le retrait du prince Andrew de l’ordre de succession au trône concernerait aussi les autres entités du royaume au sein du Commonwealth, notamment l’Australie.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ukraine. Quatre ans après l’invasion à grande échelle par la Russie, la communauté internationale doit rester fermement engagée en faveur de la justice
~ Une nouvelle technique permet (enfin) de révéler les fonds marins côtiers du monde entier
~ Aliments : le changement climatique modifie la biodisponibilité des (micro)nutriments
~ L’affaire Epstein et « la révolte des élites »
~ « Nudges », sciences comportementales… Faut-il en finir avec les incitations à mieux gérer nos déchets ?
~ La transparence fiscale des entreprises commence dans les conseils d’administration
~ Ce qu’un plat de la Renaissance révèle sur la bibliothèque d’Isabelle d’Este
~ Pour les enfants, le pouvoir a-t-il un genre ?
~ Moins de déchets mais un tri encore imparfait : plongée dans les poubelles des Français
~ Abstention, vote extrême : ce que la précarité fait à la politique
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter