Observatoire des droits humains

« Nudges », sciences comportementales… Faut-il en finir avec les incitations à mieux gérer nos déchets ?

par Service Environnement, The Conversation France
Pour réduire la quantité de déchets, les politiques publiques misent de plus en plus sur les sciences comportementales, par exemple les « nudges ». Au risque d’invisibiliser les déterminants matériels, sociaux et politiques de la production des déchets.

Depuis une dizaine d’années, les collectivités territoriales, les agences nationales et une partie du secteur privé se sont engouffrés dans l’application des sciences comportementales à la réduction des déchets. L’idée ? Si les individus trient mal, les jettent au mauvais endroit ou en produisent trop, c’est qu’ils…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
