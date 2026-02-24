La transparence fiscale des entreprises commence dans les conseils d’administration
par Domenico Campa, Full Professor of Accounting, International University of Monaco
Gianluca Ginesti, Associate professor in Accounting, University of Naples Federico II
La fiscalité des grandes entreprises semble parfois opaque en dépit des demandes de la société civile, des incitations ou des lois. Quel est le facteur déterminant qui incite une entreprise à être plus ou moins transparente en matière de fiscalité ?
Alors que la fiscalité des grandes entreprises cotées et les exigences de transparence liées aux critères de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) occupent une place croissante dans le débat…
- lundi 23 février 2026