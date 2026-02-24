Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pour les enfants, le pouvoir a-t-il un genre ?

par Jean-Baptiste Van der Henst, Docteur - Sciences Cognitives, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Alexandre Foncelle, Ingénieur en analyse de données, Inserm
Anna Eve Helmlinger, Chercheuse post doctorante en psychologie du développement, Université Lumière Lyon 2
Cristina-Ioana Galusca, Postdoc en Psychologie du développement, Université Grenoble Alpes (UGA)
Elodie Barat, Maître de conférences, Institut catholique de Paris (ICP)
Hélène Maire, maîtresse de conférences en psychologie, Université de Lorraine
Rawan Charafeddine, Docteure en psychologie, directrice de mémoires à l'école des psychologues praticiens, Institut catholique de Paris (ICP)
Influencés par leur environnement, les enfants associent souvent pouvoir et masculinité. Mais la propension à valoriser son groupe de genre peut contrecarrer cette tendance.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ukraine. Quatre ans après l’invasion à grande échelle par la Russie, la communauté internationale doit rester fermement engagée en faveur de la justice
~ Une nouvelle technique permet (enfin) de révéler les fonds marins côtiers du monde entier
~ Aliments : le changement climatique modifie la biodisponibilité des (micro)nutriments
~ Comment Andrew Mountbatten-Windsor pourrait être retiré de la ligne de succession au trône
~ L’affaire Epstein et « la révolte des élites »
~ « Nudges », sciences comportementales… Faut-il en finir avec les incitations à mieux gérer nos déchets ?
~ La transparence fiscale des entreprises commence dans les conseils d’administration
~ Ce qu’un plat de la Renaissance révèle sur la bibliothèque d’Isabelle d’Este
~ Moins de déchets mais un tri encore imparfait : plongée dans les poubelles des Français
~ Abstention, vote extrême : ce que la précarité fait à la politique
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter