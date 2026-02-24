Pour les enfants, le pouvoir a-t-il un genre ?
par Jean-Baptiste Van der Henst, Docteur - Sciences Cognitives, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Alexandre Foncelle, Ingénieur en analyse de données, Inserm
Anna Eve Helmlinger, Chercheuse post doctorante en psychologie du développement, Université Lumière Lyon 2
Cristina-Ioana Galusca, Postdoc en Psychologie du développement, Université Grenoble Alpes (UGA)
Elodie Barat, Maître de conférences, Institut catholique de Paris (ICP)
Hélène Maire, maîtresse de conférences en psychologie, Université de Lorraine
Rawan Charafeddine, Docteure en psychologie, directrice de mémoires à l'école des psychologues praticiens, Institut catholique de Paris (ICP)
Influencés par leur environnement, les enfants associent souvent pouvoir et masculinité. Mais la propension à valoriser son groupe de genre peut contrecarrer cette tendance.
© La Conversation
- lundi 23 février 2026