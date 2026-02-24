Abstention, vote extrême : ce que la précarité fait à la politique
par Nonna Mayer, Directrice de recherche au CNRS/Centre d'études européennes, Sciences Po
La précarité progresse en France et touche désormais bien au-delà des plus pauvres. Plusieurs enquêtes électorales permettent d’étudier ses effets sur l’abstention, le rapport à la politique et les choix de vote. L’exclusion sociale contribue, de façon marquée, à l’éloignement des urnes et de la politique partisane. Analyse.
En France, la pauvreté atteint son niveau le plus élevé depuis 1996 : 15,4 % de la population vit sous le seuil de pauvreté monétaire, près de 13 %…
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 23 février 2026