Guterres dénonce la montée en puissance de « la loi du plus fort » dans le monde

Partout dans le monde, les droits humains sont souvent « attaqués » par « ceux qui ont le plus grand pouvoir », a déploré lundi à Genève le chef de l’ONU, relevant que la primauté du droit cède à la « loi du plus fort ».



Lire l'article complet